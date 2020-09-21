Josh Donaldson did not appreciate a strike call, 2 pitches later he hit a HR and got ejected crossing home plate pic.twitter.com/CitbuyMGZa — Stu Motown #BlackLivesMatter (@cjzero) September 17, 2020

雙城隊唐納森(Josh Donaldson)上周的「踢沙」事件，是聯盟罕見「轟全壘打卻被逐出場」的鏡頭。唐納森當時跟主審爭論過一顆好球，接著出棒敲成全壘打，回本壘的時候故意在主審面前把沙子踢往壘包，主審毫不遲疑把他趕出去，所幸得分還是照算。

唐納森本周告訴明尼蘇達媒體說：「主審的判決標準不一致會影響我們的職業生涯，而且他們不會因此受罰。事實上他們根本不在乎，他們只是想把比賽跑完，這很糟糕，這些年薪數十萬美元的傢伙居然不必負責。」

事後看來確實是主審誤判，那顆外角偏低的球怎麼看都不像好球。唐納森說：「我只是請問他，剛才那顆球從哪裡進壘，問他3次他不願回答。」後來雙城總教練走出來，主審說：「他(唐納森)好像有點激動。」

唐納森說那我就激動給你看！於是他開轟回本壘踢沙，踢完回頭再踢一次，明知會被罰也要表達他的不滿。「這些主審每天上班等下班，不必被罰款或禁賽，他們不在乎球員為了養家活口拚命。我很幸運有簽到合約，對於很多簽不到的人，誤判可能影響他們的生涯。」

(中時新聞網)