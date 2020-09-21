民國88年發生921大地震，造成2千多人死亡、上萬人受傷，超過10萬間房屋倒塌，傷亡慘重。21年過去了，921仍是台灣許多人心中的傷痛，民進黨立委羅美玲向傷痛中成長的台灣人致敬，身為南投媳婦，經歷了那夜的驚心動魄，讓她餘悸猶存。

羅美玲在臉書提起921地震當晚，突然間天搖地動，在分秒必爭的逃生時間，想的都是親人的安危，好不容易捱到天亮，發現原本美好的家園處處都是斷垣殘壁、哀鴻遍野，這才深刻的體認到，當毀滅性災難來襲時，人類是多麼脆弱渺小。

震災使美麗之島變得滿目瘡痍，羅美玲說，復原之路途充滿險阻，但劫後餘生的台灣人是如此堅韌，負載著傷痛從瓦礫堆中站起來，有了更健全的防災意識與教育、更完善的救援訓練與救災作業程序，也挺過經濟危機，一點一點重建家園。

台灣人在傷痛中成長、逆風飛翔，讓我們變得更強壯，更懂得如何守護家園，也能夠在關鍵時刻救助世界上其他為災難所苦的朋友，羅美玲指出，今天是必須銘記的一日，除了向逝者致哀，更期待重生後展翅飛翔的台灣，繼續寫下無數美麗的篇章。

政府於2000年訂立每年9月21日為「國家防災日」，並舉行地震演習。今日上午9時21分，氣象局透過「災防告警訊息服務（PWS）」，於發布範圍內民眾之手機發布演練告警。海嘯警報測試於上午10時發布，範圍為沿海鄉鎮市區，未來如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難。

氣象局提醒，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有「109年國家防災日演習」字樣，民眾應當採取立即避難措施。

(中時新聞網)