21年前的今天，芮氏規模7.3的集集大地震，奪走全台2415條寶貴生命，1萬1千多人輕重傷與5萬多間房屋倒塌，即使多年後，不少民眾回想起那恐怖震憾的一夜，仍心有餘悸。一名網友在「921大地震」21周週年前夕分享自己的經驗表示，自己當時年紀還很小，突然間「整個驚天動地被搖起來，牆壁上的畫都掉下來了」，還有人說：「隔天早上睡醒，看到天花板離我很近」。

921大地震將房子震成斷垣殘壁。（中時資料照）

一名當年住在霧峰鄉萬豐村的網友回憶說，921大地震時，半夜突然穿著內褲逃命，街上電線桿倒、路面裂開滿是斷垣殘壁，社區的人全部緊急逃到小學避難，家裡的汽車當場被吞噬，隔天家也從中間裂開了。

還有網友說，當時就讀光復國中（現在的921地震教育園區）2年級，住在霧峰鄉萬豐半夜睡到一半突然被搖醒，連褲子都來不及穿，一家人嚇得忙著逃命，但因為門外地板被震壞了，最後是全家4人一起撞門才成功逃出。

他表示，到街上發現電線桿全部倒塌，斷裂的電線冒出嚇人的火花，許多路都龜裂，更有鄰居直接掉進一人高的裂縫中，附近社區全部到了小學避難，躺在地上休息，當時更傳言外勞暴動要來搶緊急糧食，讓大家都很緊張。

還說：「南投的天空一整片是紅的，霧峰市區災情慘重，不但死了超多人，滿街4樓變1樓，地板滿滿的白布，同學也少了幾位，空氣中更聞到濃濃的屍臭味，是一個不眠的夜晚。」

家住台北的網友憶起921那一夜說，家裡的房子半倒塌，還以為被雷打到，直到「隔天早上才發現，附近很多房子全倒」。還有網友形容災後目睹到的情況「屍袋沒地方放，用直昇機吊掛在體育場」、「一堆人跑去公園操場搭帳篷，根本不敢回家睡」。

(中時新聞網)