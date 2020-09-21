某親韓人士日前斬釘截鐵暗示，前高雄市長韓國瑜近來布局頻頻，很明顯在為選台北市長做準備。對此，前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋趕緊澄清表示，真的是「空穴來風」，韓國瑜近來飯局多，真的就是謝謝一些老朋友的幫忙，但絕不是要選台北市長。

邱明玉日前在政論節目《台灣最前線》上表示，就她理解，很多人都在勸進前高雄市長韓國瑜選台北市長、黨主席或是下一屆總統，現在就是看韓國瑜的決定。有一個和韓國瑜非常親近的人士曾暗示她，韓國瑜近來在台北活動很多，鴨子划水的動作很明顯，韓國瑜一定會選台北市長，證明資深媒體人周玉蔻的消息不是空穴來風。

對此，王淺秋今在自身主持的廣播節目上表示，韓國瑜要選台北市長的消息，真的是很大的空穴來風。韓國瑜近來活動很多，真的就是選舉受到很多朋友的幫忙，所以要趁這段時間去參加邀約，或是去謝謝一些老朋友的幫忙，但絕不是要選台北市長。

王淺秋強調，真的很多消息都是空穴來風，難道韓國瑜不能跟朋友吃飯嗎？就拿她來說，她任職高雄市新聞局長期間公務太忙，導致沒有時間和朋友吃飯，所以卸下職務後，她的飯局變多，真的就是趁這空閒時間和朋友老友聚會交流和感謝。所以她認為韓國瑜吃飯和大家所想的陰謀論真的一點關係也沒有，也幫韓國瑜鄭重澄清一下。

(中時新聞網)