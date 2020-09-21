近年來因氣候變遷導致世界各地野火事件頻傳，2019年全球更是發生超過450萬起森林大火。為敦促各國政府採取措施來扭轉人類對大自然的加速破壞，全球逾500間企業加入連署，於周一（21日）一同發布聲明要求各國政府在對抗氣候變遷方面給予更多支持。

根據世界自然基金會（World Wildlife Fund）的報告顯示，全球約有三分之二的動物，包括哺乳類、鳥類、魚類、兩棲類、爬行動物，已在過去五十年中消失；聯合國旗下研究機構「跨政府生物多樣性與生態系服務平台」（IPBES）亦於去年發表研究顯示，全球有近百萬物種面臨滅絕危機。

為針對氣候變遷做出反應，聯合國預計將於九月舉行生態多樣性高峰會。在亞馬遜雨林、澳洲、美國加州等地陸續遭到野火肆虐後，聯合國矢志阻擋人類對大自然的威脅，期望能締造一項新的國際協議。

在聯合國高峰會舉行前夕，包含沃爾瑪（Walmart）、花旗集團（Citigroup）、微軟（ Microsoft）、聯合利華（Unilever）、安盛（AXA）和 IKEA 在內，全球各地超過560間、收入總額超過4兆美元的企業共同連署，要求各國在未來十年內採取行動，當中許多企業指出，他們已經採取措施確保營運時更環保，不過政府也必須提供更多政策以支持他們做的更多，各企業也重申，「健康的社會、有彈性的經濟和繁榮的商業都須依賴自然資源。」

本次聲明由自然企業（Business for Nature）發起，該組織表示，此為第一次有這麼多企業發表聯合聲明，共同強調健全的生態系統對於人類福祉的重要性。

(工商 )