港股跌58點 匯控跌破30港元創25年新低 10:012020/09/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數21日早盤走低跌58點，現報24,397.65點，傳出可能被列入不可靠實體清單的匯豐控股跌破30港元關卡，低於金融海嘯時期水平，創下25年來股價新低。 匯豐控股港股現跌3.88％報29.75港元，現交易額11.76億港元。 日前中國商務部公布不可靠實體清單規定，而官媒環球時報記者在指出，匯豐和聯邦快遞很有可能成為被列入清單的首批企業。 (工商 ) #元創 #被列入 #不可靠實體清單 #匯豐控股 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金定期定額 人氣爆棚 04:102020/09/21 投資理財 台股高檔震盪 定期定額增加勝率 04:102020/09/21 投資理財 元大投信：資金、基本面有利台股 04:102020/09/21 投資理財 TikTok保美市場 Wechat不被下架 04:102020/09/21 國際大事 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 台股拚萬三大關 專家看法分歧 04:102020/09/21 證券．權證 國發基金注資金融科技 僅6件 04:102020/09/21 金融．稅務 新聞早班車》寡不敵眾 漢光兵推國軍僅贏1次 05:562020/09/21 政治 陸IPO撐腰 港避國安法衝擊 04:102020/09/21 產業財經 想揪大聯大 設第三方物流公司 04:102020/09/21 財經要聞 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 電池日將登場 特斯拉股價狂漲 - 全球財經 - 工商時報 慘業教訓歷歷在目！陸晶片業洩最大騙局 老謝曝蔣爸被騙內幕 - 財經 遊戲機大缺貨 超微追單台積 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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