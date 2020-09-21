港股恒生指數21日早盤走低跌58點，現報24,397.65點，傳出可能被列入不可靠實體清單的匯豐控股跌破30港元關卡，低於金融海嘯時期水平，創下25年來股價新低。

匯豐控股港股現跌3.88％報29.75港元，現交易額11.76億港元。

日前中國商務部公布不可靠實體清單規定，而官媒環球時報記者在指出，匯豐和聯邦快遞很有可能成為被列入清單的首批企業。

(工商 )