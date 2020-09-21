【現場直播】立委集體貪瀆案偵結 北檢記者會說明｜2020.9.21

立委集體貪瀆案偵結起訴12人，台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍說明案情。（黃捷攝）

台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案今偵結起訴，依貪汙等罪起訴前太流負責人李恆隆、白手套郭克銘、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨主席徐永明等12人，同為被告的立委陳唐山則獲不起訴處分。

北檢痛批蘇震清等4名立委，淪為李恒隆以金錢豢養的家臣，肆無忌憚行使立法委員職權威勢，對於依法行政的公務員為鞭笞、騷擾與恫嚇，以權斂財的金權遊戲，為謀私利而與權貴財團朋黨比周、言曲使私，嚴重危害我國之公平正義、吏治廉潔，更對憲政體制造成重大威脅，混亂、斲傷自由民主憲政秩序甚鉅，建請法院從重量刑。

同遭起訴的被告包括，陳超明辦公室主任梁文一、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趨勢民調總經理吳世昌、趙正宇的辦公室主任林佳騏。

另外，獲緩起訴的被告有李恒隆胞姊李秀峰、統領百貨總經理翁華利、璞揚建設負責人蕭立志、林鈺傑；不起訴者除了陳唐山，還有郭克銘秘書郝毓汶、蘇震清助理洪思佳、徐永明辦公室主任、徐永明助理李承值、李恒隆傳話密使陳虹羽、陽管處長劉培東、展雲企業董事長鍾克信、寶塚生命紀念園負責人陳明瀚。

(中時新聞網)