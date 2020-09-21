3Q季底作帳行情啟動，台北股匯今早雙雙再走高，其中新台幣匯價更是升破29元，創逾6年來新高價。盤中最高價為28.958元，升值1.94角。

央行3Q理監事會議決議維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率於 1.125%、1.5%及 3.375%不變，維持寬鬆貨幣政策有助物價與金融穩定，並支持經濟成長。央行將2H經濟成長預測值上修至 2.35%，2020全年預估成長1.60%，央行預估2021年經濟進一步成長至3.28%。

台股今早盤也再度企圖挑戰1萬3千點，法人認為美國大選前，區間整理態勢不變，留意9/29川普與拜登第一場辯論會，若拜登民調上升，市場對於半導體禁令解除將有所遐想，科技族群可望有所表現，至於拜登增加企業稅相關政見，美國分析師已將其列入財測當中，故股市應已打預防針。

至於在選股方面，法人季底作帳，當以輕薄短小的電子股為首選標的，有持股又擔憂股市震盪者，可於下旬找高點獲利了結或來回操作。

(時報資訊)