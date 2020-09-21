晶電（2448）公布，與隆達（3698）換股合併案，因中國大陸的反壟斷機關審查未完成，導致合併案延後，富采投控也將延後掛牌；原定雙方股份轉換基準日為109年10月20日，將延至110年1月6日。受此消息影響，股價雙雙開低。

晶電、隆達合資富采投控，原定在今年10月20日為股份轉換基準日，富采投控將會簡易上市，晶電、隆達同日下市，但上周五下午，晶電、隆達雙雙公告，股份轉換基準日經兩家公司董事長協商，暫定民國110年1月6日，富采投控也將會延後掛牌，主要原因是晶電公司及隆達公司之中國反托拉斯主管機關之審查程序尚未完結，將補充資料並繼續審查。

晶電強調，針對大客戶的量產計畫不變，晶電Mini LED相關量產進度不受影響，仍按照原定計畫進行。晶電預計在10月，針對大客戶的Mini LED設備通過認證，第四季將進一步拉高Mini LED的投片量。

(時報資訊)