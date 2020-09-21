根據國外媒體最新報導指出，AMD(超微)已取得美國「實體清單」中「某些公司」銷售產品的許可證，但因AMD是華為筆電處理器主要供應商之一，因此，市場也解讀為AMD獲得向華為供貨的申請，祥碩(5269)為AMD重要供應鏈，今股價聞訊大漲，漲幅一度逾3.7%，股價最高達1530元。

美國對華為的禁售令已經自9月15日正式生效，AMD(超微)為華為重要供應鏈之一，最新外電指出，AMD已取得美國「實體清單」中「某些公司」銷售產品的許可證，故市場也解讀為，AMD成為華為禁令上路後，第一個獲得可以向華為供貨的許可。

祥碩主要客戶集中在美國，為AMD重要供應鏈，AMD占比祥碩營收貢獻大，一旦AMD可以重新出貨華為，則對祥碩下半年營運將提供重要支撐，隨著AMD持續推出新品，祥碩將受益。

祥碩今年營運亮眼，累計上半年稅後純益達13.15億元，年增加173%，每股稅後盈餘20.7元，光是上半年就已經賺進逾2個股本之多。

據悉，美國對於華為禁令衝擊全球多加一線大廠，包括英特爾、美光、三星、SK海力士、聯發科(2454)等，都有向美國商務部提交繼續供貨華為的申請。

(時報資訊)