1.敬鵬(2355)：單月營收連3揚，加上技術線型轉多突破整理區間，今早走強逾2%前進29元壓力區。

2.全漢(3015)：產能滿載訂單排到年底，外資上週天天買超，早盤偏多震盪，走高近2%。

3.健策(3653)：法人看好旺季業績表現有機會續創高峰，股價步步墊高，上漲2%突破310元。

4.鮮活果汁-KY(1256)：基本面旺搭配量能增溫，股價大拉直逼280元。

5.愛山林(2540)：產業面、基本面利多齊拱，股價跳漲至68.5元，一度逼近漲停板。

6.中鴻(2014)：10月盤價喊漲，早盤重返票面。

7.英利-KY(2239)：陸德系汽車品牌滲透率提升、有望受惠，三大法人18日擴大買超，早盤漲逾2%。

8.勤美(1532)：H2營運看俏，三大法人連5日買超，早盤漲逾2%。

9.虹光(2380)：三大法人連5日買超，早盤拉出第2根漲停。

10.凌陽(2401)：衝刺車用IC、AI，接單唱旺，轉投資凌陽創新擬23日登錄興櫃，推升早盤帶量上漲，一度衝上波段新高價。

11.尼克森(3317)：不畏外資買賣超搖擺不定，MOSFET題材夯，股價續上攻逾3%，登上40元之兩個半月高點。

12.富鼎(8261)：MOSFET族群人氣不滅，加上外資連2日敲進，晨盤爆大量高漲逾6%，飆上短波高價。

13.力麗(1444)：上周五獲外資買超4874張，晨盤放量彈升5%，寫1年半高。

14.和鑫(3049)：獲外資連六買，延續上周五噴量攻頂氣勢，早盤揚升 3%，登波段高。

15.宜進(1457)：外資連3買，早盤吸引買盤進駐，股價彈升4%，登今年高。

16.富晶通(3623)：買盤急拉，晨盤強勢攻頂，站穩各均線上方。

17.雙美(4728)：陸眼部護理具成長潛力，早盤衝高大漲7%，收復季線與半年線。

18.玉晶光(3406)：iPhone新機助攻獲小摩喊進，早盤在買盤點火下，放量彈升3%，站穩600關。

19.明基材(8215)：跨足織品材料，Xpore織物首秀上市，獲投信偏多操作，晨盤走揚近5%。

(時報資訊)