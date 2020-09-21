台積電ADR 18日下跌約2%，但台積電(2330)今股價開低走高，盤中漲6元至450元，拉抬台股同步開低走高。SEMICON Taiwan國際半導體展本周三正式登場，將壯大台灣半導體產業的聲勢。

台積電ADR 18日收跌1.68美元，跌幅2.05%，每股約台幣467.77元。台積電上周五收在444元，外資賣超9884張。上周全周，外資賣超台積電6112張。

半導體專業展會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23日至25日在台北南港展覽館舉行，今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館，預期將聚集550家廠商，展出超過2000個攤位。23日舉辦的大師論壇講者，台積電董事長劉德音等業界重量級人物，將針對「5G x AI半導體產業大未來」主題演講。

台積電股價於上周三(16日)，曾再創新高紀錄。蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電16日收盤大漲13元至458元，漲幅近3%，也創下收盤價新高，率領台股16日同步創收盤新高，再度叩關一萬三千點關卡。

美國對華為（Huawei）禁令將於15日生效，台積電14日之後不再出貨華為；華為也搶在禁令生效前積極拉貨，台積電8月營收達1228.78億元，月增16%，年增15.8%，創歷史新高。

台積電除了華為以外的客戶訂單需求續旺，在蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等主要客戶需求續強，台積電7奈米以下先進製程產能持續吃緊，加上下半年5奈米大量出貨，法人預期，第4季台積電業績有機會更上層樓，全年營收成長逾2成，並再創新高。

台積電8月營收為1228.78億元，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，其他製程也持穩表現，第3季業績可達標、甚至有可能超標，第4季業績有望持續向上。

(時報資訊)