好壞消息參半，上周五歐美油市漲跌互見；儘管產油國聯盟(OPEC+)重申，將嚴格施行減產紀律提振市場信心，但據了解，利比亞指揮官Khalifa Haftar宣布將解除石油封鎖，並為期1個月，即將恢復生產的消息，同時也為油價帶來利空影響。

分析師表示，遠距上班所造成的大眾運輸量減少，限制了原油需求意願；加上先前因颶風薩莉削減了美國產量，高盛（Goldman Sachs）預測可能造成供應短缺等因素，使得終場歐美原油期貨漲跌互見。其中美國原油漲幅0.3%，倫敦原油跌幅0.4%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.14美元，報每桶41.11美元；10月熱燃油維持平盤，報每加侖1.16美元；10月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.15美元，報每桶43.15美元。(商品行情網)

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