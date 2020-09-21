利比亞可能會回歸石油產出，周一油價下跌，但是跌勢有限，因美國墨西哥灣正有一新熱帶風暴形成。

倫敦布蘭特原油跌20美分或-0.5%，來到每桶42.95美元，美國原油(CLc1)下跌27美分或-0.7%，為每桶40.84美元。

利比亞國家石油公司在週六解除了琦認為保護石油港口和設施的軍事措施。

周五東部利比亞軍事指揮官哈福塔(Haftar)表示，他的軍隊將解除對石油出口長達八個月的封鎖，但是並無表示將離開其控制的石油設施。

新冠疫情在全球的重起，將讓步粉政府暫停管制措施的鬆綁，將對歐洲和美國的需求產生影響。英國衛生部長漢考克(Hancock)指出，英國正在新冠疫情的轉折點，警告如果民眾沒有遵循政府的規則，不排除有第二次國家封鎖。

另外皇家殼牌(Shell)停止部分石油生產，並開始疏散墨西哥灣平台的工作人員。熱帶風暴Beta預計對德州和路易安納州部分海岸帶來一英尺的暴雨量，今年亞特蘭大颶風第23號將在周一晚間抵陸地上岸。

石油製造商才因颶風Sally的破壞之後，在上周末重新開啟營運。週六墨西哥萬離岸的石油生產僅有17%停止，天然氣產出有13%停止。

(時報資訊)