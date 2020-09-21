國泰金(2882)公布9月國民經濟信心調查結果，由於歐美疫情有緩解跡象使景氣展望微升，民眾大額消費行為趨緩；此外，在股市看法方面，民眾樂觀情緒因美中緊張情勢而續滑，風險偏好小幅上升。

國泰金指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，9月景氣現況指數則連5月改善至5.6，近期歐美疫情有逐步緩解跡象，展望指數由9月1.9微幅上升至3.1；民眾薪資上漲預期指數由8月-6走高至-3.3，連5月上揚。此外，大額消費意願指數由8月1.1下降至-0.3，顯示近期台灣防疫措施緊縮與振興政策效果遞減令民眾大額消費行為趨緩。

主計總處估計2020年經濟成長1.56％，通貨膨脹率-0.19％，調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4％，有85％的民眾認為經濟成長率會達到1％以上。民眾對於2020年平均通膨預期值維持在0.40％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則由8月92％微降至90％，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

歐美疫情有逐步緩解跡象，然美中緊張情勢仍在，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連3月下滑，9月至-3.8，風險偏好指數由8月4.7小幅上升至6.7。

(時報資訊)