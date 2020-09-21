佐登-KY(4190)在台灣異業合作所開設的第一家醫美診所佐登微爾健康管理醫美診所昨日正式開幕，據了解自9月4試營運起，預約滿檔至月底，年底前將陸續在台開設7家醫美診所貢獻營運。佐登今日以90.6元開出後，最高一度衝至93.4元，漲幅在3.5%以上。

佐登妮絲為全亞洲第一大美容SPA連鎖集團，台灣共有145家美容SPA門市、631位美容師，籌備多年在台灣異業合作所開設的第一家醫美診所佐登微爾健康管理醫美診所昨日正式在員林開幕，預計年底前完成7家醫美診所佈局，包括：員林、高雄、台中、桃園、新竹、台北、台南；而在大陸醫美市場，除了現有5家(廣州、廈門、成都、武漢、長沙)預計3年內將再增加5家分院，佐登妮絲的佈局將為醫美診所集團化注入新的營運動能。

佐登微爾健康管理醫美診所透過三階段打造精準醫美，在客人進行診療前，先利用皮測儀蒐集臉部數據，並藉由AI學習模式進行影像分析，搭配醫師專業諮詢，提供最適合的輕醫美選擇；而為了降低愛美人士對醫美的不確定感，每位客人皆由諮詢師從一開始卸妝、術前拍照、醫師面談、進行療程、術後保養及衛教，全程陪同，達到一站式醫美服務。

佐登微爾健康管理醫美診所不做動刀整型而是主打輕醫美課程，包括光電類的逆時光藍寶石雷射、晶亮透白超皮秒、極限音波拉提，以及針劑類的美白點滴、玻尿酸、凍齡針等。

(時報資訊)