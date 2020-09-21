《日股》日本股市周一休市 10:002020/09/21 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一（9月21日）為日本敬老節國定假日，日本股市休市。 (時報資訊) #日股 #日本股市 #國定假日 #股市休市 #敬老 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金定期定額 人氣爆棚 04:102020/09/21 投資理財 今日股市備忘錄 04:102020/09/21 證券．權證 元大投信：資金、基本面有利台股 04:102020/09/21 投資理財 《晨間解盤》美股回檔 對台股殺傷力降低(倫元投顧提供) 08:012020/09/21 財經 台股高檔震盪 定期定額增加勝率 04:102020/09/21 投資理財 台股拚萬三大關 專家看法分歧 04:102020/09/21 證券．權證 外資悄布局 14檔低PB股吸睛 04:102020/09/21 證券．權證 《晨間解盤》補量拚上攻(日盛投顧提供) 09:052020/09/21 財經 近85％民眾估今年經濟保一 明年則憂疫情再起 09:442020/09/21 財經 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 慘業教訓歷歷在目！陸晶片業洩最大騙局 老謝曝蔣爸被騙內幕 - 財經 電池日將登場 特斯拉股價狂漲 - 全球財經 - 工商時報 楊金龍防線遭突破 新台幣早盤勁揚2角再現28字頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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