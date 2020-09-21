慈濟師兄姐們分成九組到里鄰家訪

草屯慈濟志工利用上週末假日，在草屯鎮北投里為弱勢家庭及獨居長者進行安裝預防跌倒的扶手、止滑墊及改善照明設備等設施，讓長者有安全的居住環境。

南投慈濟志工6月即開始與草屯鎮北投里王枝發里長、社區發展協會蕭景維理事長暨各鄰鄰長與社區志工群，針對「安穩家園 美善社區」計畫進行說明，盼能落實長者關懷。

慈濟志工於8月起分成九條路線，逐一到鄰長提報的獨居長者家庭進行訪視，關懷長者家中的實際狀況與需求，經家訪後確認25戶分別需要裝修扶手、照明、及止滑墊，並在複查後，將4戶家庭列入慈濟居家關懷戶。

其中一位65歲的李阿嬤有慢性病，常頭暈走路重心不穩，先生又失智，其住家房屋嚴重漏水，慈濟希望能提升他們的居家安全。數個月前，草屯慈濟師兄將屋頂全部重新施作防水防漏、屋內天花板也重新油漆，並於樓梯裝設不鏽鋼欄杆扶手。李阿嬤非常感恩慈濟多次協助，讓他感受到大愛與溫暖。

慈濟基金會表示，台灣預估2026年將進入超高齡社會，根據統計，「跌倒」是老人事故傷害死因第2名，特別是家中浴室、客廳、臥室最危險。

為預防及降低長者跌倒風險，慈濟基金會特別推動長者居家安全改善方案，免費加裝安全扶手、地面止滑、照明改善、無障礙空間等多項修繕居家安全補助。

(中時 )