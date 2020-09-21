教士隊今（21）日以7比4勝水手隊，戰績34勝20敗，確定打進季後賽，成為今年國家聯盟第2支晉級的隊伍。也因水手排名美聯第9，教士擊敗水手等於助洋基隊一臂之力，使其成為角逐美國聯盟季後賽的第5支球隊。

教士隊上次打進季後賽是2006年，但在國聯分區系列賽以1勝3敗遭紅雀隊淘汰，暌違14年再次向季後賽叩關。即使目前戰績高居國聯第2位，但同區的道奇隊更佳，教士如果屈居國聯西區第2名，就只能是第4種子，外卡戰要遭遇第5種子，目前是馬林魚隊。

相形之下，洋基隊則是季後賽的常客，連續4年擠進季後賽，最近26年有22年晉級，目前是在美聯第5種子的位置。

今天的教士、水手之戰，教士隊王牌投手拉梅特先發6局送出10K，只被擊出2支安打、失1分，表現精采。但牛棚投手普甘在8局下救援失敗（BS），被水手隊追成3比3平手，拉梅特的勝投也飛了。

10局上教士隊又超前1分，10局下輪到終結者羅森索凸槌，他也救援失敗，水手又追成4比4平手。11局上教士大舉攻下3分，下半局羅森索終於守住，教士以7比4獲勝，打進暌違14年的季後賽。

(中時 )