南韓44歲女星咸素媛(함소원)，2018年嫁給小18歲大陸網紅陳華時曾在演藝圈中造成轟動，但兩人最後還是挺過輿論的壓力順利結婚並生下一名女兒。日前，她在節目上大方公開公公所送的「零用錢」，誇張的金飾讓網友們看得瞠目結舌。

咸素媛擁有甜美的外表與渾圓大眼，1997年參加「韓國小姐」選美比賽後獲得佳績後正式出道，並以電影《色即是空》而聞名。前往大陸發展後咸素媛緋聞不斷，2017年則是直接公開與小18歲富二代網紅陳華的戀情，兩人還不時在網路上炫富曬恩愛引發不少人撻伐，但隔年還是順利結婚並生下女兒。

在 Instagram 查看這則貼文 함소원_공식_instagram（@ham_so1）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 9 日 下午 6:37 張貼

後來透過實境節目《妻子的味道》的獨家拍攝，她們私底下的真實生活漸漸曝光後，不少人也對於這對「母子戀」逐漸改觀並給予支持。在近日的節目中，咸素媛也公開了公婆對她的疼愛。

她過去曾表示與先生結婚後才發現兩人的消費習慣落差很大，對於她來說每個月的生活費大約會控制在30萬韓幣左右(約台幣7402元)，但陳華卻毫無節制也沒有存錢的習慣讓她十分困擾。而她的公公則是來韓國時總會給她們送上豪禮，不僅曾在她懷孕時送上多個超厚現金紅包，後來還送車、買房，更加碼贈送金項鍊及玉佩，出手相當闊氣，讓網友們看傻了眼。

母子戀女星咸素媛嫁小18歲富二代陳華 公公豪送「金飾當零用錢」（圖／YOUTUBE）

最近因疫情的關係，她們的工作量也銳減，但陳華還是維持過去的消費習慣豪買電器，加上小孩的教育問題讓兩人再度爭吵都引起網友的熱烈討論。

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(中時新聞網)