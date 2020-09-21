藝人小鬼黃鴻升於16日猝逝於北投住家，遭父親發現後身體已呈現僵硬，享年36歲，震驚演藝圈，令人唏噓。而靈堂從19日起為期3天開放弔唁，不少親友及粉絲都到場弔唁，臉書也發文緬懷小鬼的種種，不過，這看在陳沂眼裡，她覺得「你們的善良有夠假掰的捏。」

小鬼黃鴻升日前猝逝，除了演藝圈好友發文悼念，許多網友也留言表達不捨，日前陳沂曾發文提及，「當你走的時候，突然，全世界都跟你很熟了，不愛你的人也瞬間愛你了」，似乎就在暗指許多人「跟風」，而她表示若是小鬼的粉絲或友人，聽聞他猝逝難過是很正常，但一堆人非親非故，平常也沒在關注，卻在人家走的時候出來哀悼說自己吃不下也睡不著？

由於該篇文引發兩派網友開戰，她於昨晚間又再度更新臉書說道，「一堆人來咒罵我死亡。說真的啦，我從來不覺得死亡是糟糕的事情，最慘的不是死亡，是想死還死不掉。」她表示，所以她從不咒人去死，真心希望他們百病纏身拖著拖著卻死不了，她更強調，「如果你為一個非親非故的人離去感到悲傷欲絕，那你該是多麼善良又充滿同理心之人，結果轉頭又去詛咒另一個非親非故的人去死，這不是很矛盾的事嗎？再次說明你們的善良有夠假掰的捏。」

該篇文吸引了6千多名粉絲按讚，而她又在留言區補充說道，「這幾天一直想到之前分享過小鬼在TICC辦演唱會，票只賣一半他還出來喊話請大家支持的事！結果那時候稱兄道弟的好朋友也沒人出來幫他。」網友也紛紛留言讚聲，認為她的邏輯一百分，中肯到不行。

(中時新聞網)