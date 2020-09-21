患有帕金森氏症的70歲阿嬤，這半年來在吃東西的時候經常嗆到，就醫經內視鏡檢查後發現喉咽的肌力不足，因而造成吞嚥障礙；原已排定由語言治療師進行治療，但在某日晚餐之後，阿嬤因嗆傷造成吸入性肺炎緊急送醫搶救。

什麼是吞嚥障礙？

萬芳醫院耳鼻喉科主任洪士涵表示，像是阿嬤這種吞嚥障礙，通常都是從容易嗆到這種小事開始的，也因為覺得嗆到沒什麼，許多人因此不以為意，錯失了及早復健與練習的時機。

洪士涵表示，吞嚥障礙大致分成兩大類，第一類在吞嚥的過程中，保護不足而嗆到；另外一類則是所謂吞不乾淨，像是食物殘餘在咽喉造成的問題。這些障礙產生之後，輕者嗆到造成生活不便，進食速度會變得很慢；嚴重的話，甚至會出現營養不良或吸入性肺炎等危及生命的情況。

吞嚥障礙的治療

關於吞嚥障礙的治療，多以語言治療師的「訓練咽喉肌力」以及「改變食物性質」為主，由於吞嚥困難時吃東西容易嗆到而造成飲食量不足，衍生營養不良問題，因此治療師會訓練病人的喉肌力，來增加吞嚥的力量；越早訓練，吃的東西越多，營養也越足夠，也越有力氣順利吞下各種食物。另外，也會改變食物的軟硬度及濃稠度，讓病人方便飲食，以減少嗆咳或吸入的機會。

根據國建署統計，台灣65歲以上長者約有12.8%有吞嚥困難，除了單純因年齡增加而引起的退化外，也有許多臨床狀況會導致吞嚥困難，例如中風後、帕金森氏症、失智症等，實在不可不慎！洪士涵也呼籲，年長者在進食時若出現嗆咳、喉嚨卡卡等症狀，都應盡早就醫治療，將有效幫助長輩們快樂進食，吃原本年輕時吃的東西。

延伸閱讀:

(中時新聞網)