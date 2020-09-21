人民幣中間價貶4點 止5連升 10:102020/09/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價微貶4點，21日報6.7595，止住此前連升5日的走勢。 在岸人民幣現報6.7631，離岸人民幣現報6.7602，早盤一度叩關6.75關卡。 招商證券宏觀團隊最新報導指出，由於美元進入弱勢週期，預計人民幣已進入升值週期，將會升至6.0至6.5之間。 (工商 ) #連升 #現報 #週期 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美關切高運價 航商取消減班 04:102020/09/21 產業．科技 海空運價飆 貨攬業Q4續旺 04:102020/09/21 證券．權證 11K擒獅 羅力養傷換來久違勝投 04:102020/09/21 運動天地 鋼價上揚帶動 中鴻10月盤價喊漲 04:102020/09/21 證券．權證 法人樂觀金價後市 04:102020/09/21 投資理財 《半導體》8吋晶圓代工傳漲價 聯電上周獲法人買超 12:332020/09/21 財經 看屋筆記：三重國門巨星星悅館(個案＋價格分析) 11:532020/09/21 建案開箱-新北 台驊董事長 顏益財不迷信大客戶 航向獲利 04:102020/09/21 財經要聞 養殖戶魚塘養出小康生活 04:102020/09/21 兩岸新聞 楊金龍防線遭突破 新台幣早盤勁揚2角再現28字頭 09:342020/09/21 財經 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》需求點火 MOSFET概念股滾燙 - 財經 台積電5奈米A14太狂 高通5G旗艦新品三星助陣 何時決戰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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