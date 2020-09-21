人民幣兌美元中間價微貶4點，21日報6.7595，止住此前連升5日的走勢。 在岸人民幣現報6.7631，離岸人民幣現報6.7602，早盤一度叩關6.75關卡。

招商證券宏觀團隊最新報導指出，由於美元進入弱勢週期，預計人民幣已進入升值週期，將會升至6.0至6.5之間。

(工商 )