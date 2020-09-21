1995年生的辣模翁子涵挺過賣淫、整容、假學歷等風波，近期悄悄的展開復出之路，不僅會在各大節目亮相，還遇到貴人拐拐（許采晴）提拔，穿上自家泳裝品牌狂洩凹凸有致的身材。

子涵歷經長達半年以上的低潮，趁著空檔學習繪畫、鋼管舞等才藝，為自己的能力再加分；且她透過吃飯的聚會結緣拐拐，兩人一拍即合，常常結伴出席時尚活動，拐拐也力邀對方幫忙宣傳自家泳裝品牌，只見子涵最近在社群網站PO出的泳裝照，都有拐拐品牌的影子，20日曬出的款式更是辣翻天，直接深U到胸下，露出渾圓的Dcup巨峰，中間的兩個圓環令人忍不住把視線停留於此，短短不到一天就得到近2萬個讚。

翁子涵身材波濤洶湧。（圖／IG@babe.weng）
翁子涵身材波濤洶湧。（圖／[email protected]weng）

除此之外，子涵也常上傳練鋼管舞的影片，她換上清涼的舞衣，做出撫胸、扭動身體、伸長長腿、挺出翹臀等性感動作，最後來個180度劈腿，軟Q的筋骨令人嘖嘖稱奇，神祕三角地帶也若隱若現，網友看了直呼：「這個猛」、「逆天長腿」、「會劈腿真的很性感」。

子涵學習鋼管舞。（圖／IG@babe.weng）
子涵學習鋼管舞。（圖／[email protected]

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@quezaa 又和老師ㄧ起跳了🥰

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子涵去年發行過個人寫真，由於銷量不錯，今年重返演藝圈獲得出版商力捧，預計在年底推出年曆，洗白後的演藝成績令人相當好奇。

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(中時新聞網)

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