引宋史「人不率 順不從」 檢方對趙正宇求重刑 10:222020/09/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢方援用宋史「人不率，順不從；身不先，則不信」斥責立委趙正宇用不法方式斂聚無法提供合理說明的財源來源之金錢及逃漏稅 ，如果不將他嚴懲，又將如何導正國之綱紀，讓誠實納稅的國民得以甘服國法，因此請法院從重量刑。 檢方指出，趙正宇代表人民行政立法權外，其所參與制定的法律更有兼及全國的效力，不料他明知公務員是人民公僕，薪資來自納稅人，卻破壞法律秩序，腐蝕社會根基外，更影響政府公信力，降低國家競爭力。 (中時 ) #趙正宇 #逃漏稅 #公務員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欠稅土地被收國有 太極門支持者嗆執行官「你領多少獎金」涉恐嚇 21:522020/09/20 社會 不滿太極門土地收國有 執行官住處前舉牌抗議涉恐嚇 11:302020/09/20 社會 幼幼台哥哥姊姊替孩子過中秋 基隆長庚數百病童齊聚 09:182020/09/21 生活 南市區長喝麻油雞湯駕車肇事 遭拔官還被降級改敘 10:212020/09/20 社會 舊愛鈕承澤捲性侵「嘆他太孤單」林秀玲42歲嫁人息影 06:312020/09/21 娛樂 棲霞山麓反覆衝殺一晝夜 04:102020/09/21 兩岸藝文 好市多驚見兄弟女友偷吃 他高招用商品當「綠綠警告」 麻吉一看秒懂 00:302020/09/21 生活 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 全國總清查 330人疑有幫派背景 04:102020/09/21 社會新聞 女抗議遭送辦 反控警涉強制罪 04:102020/09/21 地方新聞 社會熱門新聞 直播》立委集體貪瀆偵結起訴12人 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 愛妻登中雪山失蹤30天 夫懸賞金從50萬提高到150萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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