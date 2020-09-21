檢方援用宋史「人不率，順不從；身不先，則不信」斥責立委趙正宇用不法方式斂聚無法提供合理說明的財源來源之金錢及逃漏稅 ，如果不將他嚴懲，又將如何導正國之綱紀，讓誠實納稅的國民得以甘服國法，因此請法院從重量刑。

檢方指出，趙正宇代表人民行政立法權外，其所參與制定的法律更有兼及全國的效力，不料他明知公務員是人民公僕，薪資來自納稅人，卻破壞法律秩序，腐蝕社會根基外，更影響政府公信力，降低國家競爭力。

(中時 )