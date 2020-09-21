SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，環球銀行金融電信協會)近期公布報告，分析網路詐欺、空頭公司、加密電子貨幣領域的竊取行為，每年造成全球金融單位超過1.5億美元(約43.9億台幣)損失，他們呼籲所有金融機構合作加強防禦能力。

網路犯罪份子常見手法包括招募求職者充當「錢騾」(money mules)，在求職者不知情或被迫下，利用他們資料和帳戶，向企業提取不法所得，而且其中往往涉及勾結金融機構內部人員，讓新帳戶審核更容易過關，接著利用盜出的資金購買珠寶或不動產，把錢洗白。

SWIFT這份報告指出，網路攻擊對金融圈構成的威脅「從未如此嚴重」，網路犯罪資源豐富，而且不段改進手法，洗錢技術越來越無從追蹤。金融界應該要強化資訊共享，審核新帳戶時也該更嚴格，在系統維護上也要加大投資與把錢花刀口上，以增加防禦網路攻擊能力。

協助製作報告的商務與技術諮詢公司BAE網路安全金融服務負責人稱，不論是個體或有組織犯罪，網路攻擊造成每年超過1.5億美元損失，除了金融界合作和資訊共享，也應該與執法部門更緊密合作，了解日新月異的洗錢技術。此外，雖然目前對於網路攻擊手段已有很多研究，但資金被竊取後的情況所知並不多。

透過加密電子貨幣洗錢的案例不多，但少數案件所涉及金額已經高達數百萬美元。SWIFT分析，這領域也可能是下個潛在熱區，因為加密電子貨幣如比特幣、萊特幣都是基於P2P機制，通常往來都只需要email帳號，方便規避金融機構各種審核與調查。

(中時新聞網)