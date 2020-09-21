花旗集團和花旗基金會今(21)日宣布，在2023年以前將於亞太地區，為青年釋出6千個職缺及6萬個職業技能培訓機會。不僅如此，未來3年花旗也將於亞太地區進行3500萬美元的慈善捐款，協助來自低收入家庭或資源不足社區的青年，提升經濟機會與就業能力。

根據國際勞工組織（ILO）的統計數字，亞太地區有7億名15至24歲的青年，佔全世界青年人口的一半以上。 儘管青年約佔總工作人口的20％，但亞太地區失業人口中有半數都是青年。新型冠狀病毒肺炎流行進而引發經濟危機，加速惡化青年失業問題，預估至2020年底，有13個國家的青年失業率將出現大幅增長，在某些情況下，青年失業率甚至是2019年的兩倍。

花旗亞太區執行長Peter Babej表示，由於COVID-19的影響，亞太地區正面臨青年失業危機，來自低收入家庭與資源不足社區的年輕人，失業問題尤為顯著。花旗進一步承諾擴大「邁向成功之路」計畫，透過協助並賦予青年技能與就業能力，將能解決青年失業的緊迫問題。青年是亞太地區COVID-19經濟復甦的關鍵，這項投資將幫助他們擴大經濟機會並支持亞太地區的包容性成長。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，花旗台灣串聯台灣在地社福團體，針對即將踏入社會的準社會新鮮人、大專生、高關懷青年等，推動全方位台灣青年培力，透過職涯探索、技能培訓、就業諮詢等方式，協助台灣青年培養創業思維、領導力、理財與專業職能，順利接軌就業市場。2016年以來，花旗台灣挹注超過新台幣4000萬元，幫助超過1000位16-24歲的台灣青年發揮專長，成功邁向職場。

未來更進一步將青年培力計畫向下紮根，在各大高中校園推動英語辯論教育，協助青少年強化英語溝通的軟實力及獨立思辨能力，構築國際視野，提升青年在全球化時代的就業競爭力。

(時報資訊)