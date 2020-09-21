ANTHONY DAVIS. FOR THE WIN.



(📺: TNT) pic.twitter.com/qolqy9DHMY — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020

眼見上半場一度領先16分優勢，卻在讀秒階段被金塊超前，「一眉哥」安東尼戴維斯知道自己該挺身而出了！靠著一眉哥槍響同時的三分命中，湖人21日以105比103絕殺金塊，取得西區冠軍賽2連勝，一眉哥攻下全場最高31分，外加9籃板、2火鍋。

無視前役腳踝輕鬆扭傷，詹姆斯一開賽就連拿12分，不過湖人真正把分數拉開，仍在詹皇下場休息之後，打出11比1小高潮，也讓湖人打完首節，取得29比21領先；不過金塊次節靠著麥克波特、蒙提莫里斯兩人火力，逐漸追上差距。

可是湖人換卡魯索爆發，不僅切入爆扣取分，更投進三分外線，湖人重新擴大領先差距，更一度以52比36大幅領先，上半場結束，湖人60比50領先，詹姆斯半場投11中8，含三分球投4中3，貢獻20分，湖人其他球員得分都沒上雙。

但在第3節，金塊靠著約基奇、賈瑪莫瑞、麥克波特等人火力，逐漸縮小落後差距，也限制詹姆斯單節只拿4分，前3節結束，金塊僅以78比82落後；金塊更在末節靠著莫瑞上籃，重新取得1分超前，幸好湖人隨即連進3顆三分球回應。

這波9比2小高潮，幫助湖人95比89重新領先，安東尼戴維斯更在最後3分03秒投進擊敗進攻計時器的三分球，擴大湖人領先到8分，可是接下來約基奇連拿7分，包含最後1分04秒的三分命中，金塊又追成99比100緊張局面。

約基奇最後31.8秒又在亂軍當中把球補進，金塊超前1分，安東尼戴維斯也馬上回敬中距離，可是約基奇最後20.8秒勾射命中，湖人趕緊喊出暫停，儘管丹尼格林出手被封蓋，安東尼戴維斯卻在槍響同時投進絕殺三分球，金塊只能傻眼。

除了安東尼戴維斯投進絕殺三分球的英勇表現，詹姆斯也替湖人貢獻26分，丹尼格林與波普各有11分；金塊以約基奇30分、9籃板、6助攻與4抄截表現最佳，賈瑪莫瑞也有25分，麥克波特15分，只可惜最後只能眼見勝利擦肩而過。

(中時 )