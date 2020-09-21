《亞太地區國家人權機構論壇（APF）》，將於11月11日與國家人權委員會進行視訊交流。監察院表示，APF在陳菊就任國家人權委員會主委時，已發出賀函，其中也邀請陳菊參與視訊交流，陳菊在回覆的謝函中，表達樂意參與視訊意願。

監察院表示，國家人權委員會今年8月1日揭牌成立，APF秘書處主任菲茲派翠克（Kieren Fitzpatrick）隨後致函監察院長陳菊，祝賀陳菊就任國家人權委員會首任的主任委員，同時祝福陳菊「未來成功行使國家人權委員會的新職權」。

賀函同時提出視訊交流的邀請說，「為支持您在國家人權委員會的領導，希望藉此向您報告APF的工作，同時也希望瞭解台灣國家人權委員會的優先處理事項」。

監察院指出，APF為區域人權組織，也是亞太區域25個國家人權機構的最高代表，長期從事組織合作及國際交流，協助支援人權保障與推廣工作。APF為鼓勵設立獨立的國家人權機構，也會積極提供各國政府及公民團體相關諮詢意見。

監察院說，長期以來，無論國內人權團體抑或監察院，都跟APF有密切的交流往來，不只APF曾多次組團訪台，尤其關注台灣成立國家人權委員會的進展；監察院與台灣人權團體，也曾多次組團參與APF舉辦的國際會議。

監察院表示，陳菊在謝函中回應，「謹代表監察院再次感謝您和瓦德先生，就建置符合《巴黎原則》之國家人權機構議題，慷慨分享過去經驗及長期觀察」。

陳菊強調，「對於肩負推動國家人權重任，我深感榮幸，必將全力以赴。感謝過去推動台灣人權保障的先驅，並深刻認知人權進步的道路是永無止盡。完善國家人權委員會的運作制度以及履行國家的人權責任和義務，是本會未來首要目標」。

陳菊在回函同時初步表達樂意與所有國家人權委員，共同與APF進行視訊交流的意願。這項視訊會議，最後敲訂於11月11日，國家人權委員會已積極展開相關幕僚作業。

(中時 )