中國人民銀行21日公布，9月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85％，與8月份持平，符合外界預期，該數據已連續第5個月維持不變。

此外，人行數據顯示，9月5年期LPR為4.65％，同樣與8月持平，符合外界預期。

(工商 )

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