陸9月LPR報3.85％ 連5個月不變 10:232020/09/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行21日公布，9月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85％，與8月份持平，符合外界預期，該數據已連續第5個月維持不變。 此外，人行數據顯示，9月5年期LPR為4.65％，同樣與8月持平，符合外界預期。 (工商 ) #LPR #不變 #持平 #年期 #外界 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5大跨國銀被指幫洗錢 匯豐港股一度跌至25年新低 13:412020/09/21 財經 《半導體》H2動能將轉強 頎邦填息近5成 11:272020/09/21 財經 採購不降溫 面板看漲到11月 04:102020/09/21 財經要聞 《期貨》10月台指期開跌 金融期、電子期也無力 09:092020/09/21 財經 晶電：Mini LED量產進度不變 04:102020/09/21 證券．權證 《產業》工具機展暖身 新品、市場趨勢搶先看 12:002020/09/21 財經 台灣主權評等 ESG拿高分 04:102020/09/21 財經要聞 豐興本週盤價不變 全面維持平盤 10:352020/09/21 財經 陸IPO撐腰 港避國安法衝擊 04:102020/09/21 產業財經 《金融股》國泰金調查：歐美疫情緩解跡象 9月景氣展望微升 10:002020/09/21 財經 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》需求點火 MOSFET概念股滾燙 - 財經 台積電5奈米A14太狂 高通5G旗艦新品三星助陣 何時決戰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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