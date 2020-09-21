J女郎點點名！

亞洲地區、華人天王歌手周杰倫出道20年，紅過多少歌或是拍過什麼電影、MV就不用多說，天王等級的咖位沒人不認識他，然而除了作品外，在周杰倫身邊的「J女郎們」也是外界八卦的焦點之一，就像是「憲嫂」、「菲女郎」，被周杰倫點名欣賞，或是相中氣質被欽點成為MV女主角，甚至曖昧談戀愛，除了人氣會飆升外，外界對她的關注度和好奇心也會隨之提高。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出歷年來的J女郎聲量榜，來看看J女郎們這些年是大走鐘還是變得越來越美了！

20、李心艾

走在路上就被挖角演出《天台》女主角，李心艾繼桂綸鎂之後，成為周杰倫第二部自導自演電影女主角，當時從未有過演出經驗的她也因為此部片成功打出知名度。

接著一連演出《錦繡未央》、《九州·海上牧雲記》等劇，近來她被拍到身材大走鐘，不僅臉圓一圈，身行更是明顯變厚，她也自招易胖體質已經「胖得不行」，喊話網友一起監督她的減肥路。

18、曾愷玹

近來少露面的氣質女星曾愷玹，飄逸長髮、大眼甜美形象受到許多男星喜愛，點名成為MV女主角，其中除了拍周杰倫的《我不配》外，還成為《不能說的秘密》女二，兩人也傳出緋聞，不過雙方都沒有承認。

如今曾愷玹嫁給圈外老公，育有1個女兒，鮮少曝光螢光幕前，但仍會在IG分享生活、出書分享身分角色變化，凍齡美貌真的讓人羨慕嫉妒恨啊！

17、陳郁安

在周杰倫的《不愛我就拉倒》MV播出後，除了歌詞被廣為討論外，女主角一雙大長腿、周旋2男之間，超亮眼外型馬上被網友問爆到底是誰啊？

其實她是凱渥模特兒陳郁安，同樣有著鵝蛋臉、氣質美的外型，成功受到周董注意，不過她已經死會啦，年初宣布和交往5年的圈外男友結婚，和周董一樣踏入甜蜜的婚姻生活。

16、古力娜扎

有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎剛出道時就成為周杰倫《紅塵客棧》MV的女主角，一身古裝扮相讓周董也拜倒其仙氣之下，頻頻變魔術討歡心。

時隔多年，古力娜扎現在也是大陸新生代花旦之一，電視劇《十年三月三十日》、《擇天記》在台灣都有高討論度。

15、夏如芝

擁有仙女氣質的夏如芝也是知名的J女郎，早期周杰倫做過多首中國風歌曲，其中夏如芝就包辦《髮如雪》、《青花瓷》、《千里之外》、《蘭亭序》等多首中國風MV的女主角。

古典美的扮相不僅讓她更被觀眾認識，也為她打開演員路，即將成為新手媽媽的她，暫停手邊的工作認真待產，不久後演藝圈又要多一個可愛小寶寶。

10、溫嵐

外型美豔、歌聲極具穿透力的溫嵐在還沒成名時就認識周杰倫，兩人早期被吳宗憲栽培，成為同門師兄妹，一起合作《屋頂》、《眼淚知道》等多首歌曲。

先前她將演藝重心放在大陸，參加不少歌唱節目、綜藝，近來回台回饋原住民，身為泰雅族的她舉辦音樂節，發揚原族音樂、傳統歌謠和文化。

5、三吉彩花

「眼看著妳難過 挽留的話卻沒有說 妳會微笑放手 說好不哭讓我走～」有著小小梨窩、外型甜美的日本模特三吉彩花被周杰倫相中，擔綱《說好不哭》MV女主角。

她有著清新的初戀感，在MV中和男主角重現《不能說的秘密》的戳臉殺，亮眼外型讓她在華語圈更廣為人知，私下的她在IG上張張都像是時尚美照，參加品牌活動、戲劇電影演出等，是個有才的妹子呢！

3、侯佩岑

一張勾肩甜蜜的照片，讓周杰倫和侯佩岑的戀情曝光，兩人同遊東京、親暱無遮掩的模樣坐實戀愛ing，侯佩岑成為周董當年唯一認愛的女友，最終兩人沒走到最後，各自擁有幸福的家庭。

過去有「甜美主播」、「高學歷主播」美名的侯佩岑後來轉戰演藝圈，挑戰演員、主持，2011年和花旗證券銷售副總裁黃伯俊交往、結婚，育有2個帥氣的兒子，當媽後的她氣質、身材絲毫未減，至今仍是許多女孩喜愛的女星之一。

2、蔡依林

要說到J女郎怎麼能不提蔡依林！華人音樂圈的天王天后，兩人緋聞糾葛近5年，從默默無名時的初相識，同在音樂圈打拚稱霸男、女歌手王位，曖昧到最高點卻從未承認戀情，直到周董和侯被拍到同遊日本才疑似情斷，之後未再同台，直到蔡依林受邀擔任周杰倫的演唱會嘉賓，兩人破冰恢復朋友關係。

被譽為「亞洲流行天后」的蔡依林感情雖尚未開花結果，但在事業上的成功可說是無人能敵，不僅做出《Play 我呸》、《怪美的》、《玫瑰少年》繳出得獎好成績，致力於關注多元成家、校園霸凌等社會議題，紅遍國內外。

1、昆凌

什麼J女郎通通OUT，正牌老婆才是王道！和周杰倫相差14歲的昆凌其實緣分萌芽很早，14歲就因為朋友介紹打工認識周董，之後還接拍MV《你好嗎？》開啟兩人的低調戀愛之旅。

周杰倫曾誇獎昆凌「有愛心、很善良」，不僅會做菜、照顧正受到僵直性脊椎炎痛苦的他，最重要的是雖然年紀小，但他乖巧、不愛上夜店，貼心小棉襖擄獲周媽媽的心，有了娶她回家共度一輩子的心啊～

現在的昆凌有周董寵愛、兒女雙全，也不忘自創品牌、拍電影、綜藝和代言，大談媽媽經、一家甜蜜生活，超幸福生活太令人羨慕！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月22日至2020年09月20日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『周杰倫J女郎』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)