上周，美國聯邦官員攔截到一封指名給總統川普的郵件含有蓖麻毒素（Ricin），美國執法人員昨（20）日透露，已經逮捕寄發劇毒郵件的可疑女子，女子被捕時正從加拿大越界進入美國，身上還帶有槍。

美國官員攔截到一封含有蓖麻毒素、指名給總統川普的劇毒郵件，初步調查顯示郵件來自加拿大。

美國官員攔截到一封含有蓖麻毒素、指名給總統川普的劇毒郵件，初步調查顯示郵件來自加拿大。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，數名匿名執法人員周日透露，已經在美國與加拿大的邊界逮捕這名被控寄發劇毒郵件的女子，當時這名女子正跨越位在水牛城、連接加拿大安大略省與美國紐約州的和平橋（Peace Bridge），女子被捕時身上還帶有一把槍。

目前女子已受到美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）拘留，預計後續將遭到美檢起訴，不過當局尚未公開女子姓名。

聯邦調查局（FBI）華盛頓辦公室周日稍晚也證實，已經逮捕一名女子，全案仍在調查當中，不過強調對大眾不會造成安全威脅。

美聯社、CNN等媒體19日相繼報導，聯邦官員上周攔截到一封寄往白宮、指名給川普的可疑信件，經2度檢測後，證實郵件含有劇毒蓖麻毒素。加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）隨後證實，這封可疑信件可能來自加拿大，並且已經收到美國聯邦調查局的請求協助調查。美媒也引述官員說法，已經鎖定一名女嫌疑人。

CNN引述熟悉調查進度的消息人士指出，這封郵件是從加拿大魁北克省（Quebec）的聖休伯特（Saint-Hubert）寄出，信封內裝有和蓖麻籽類似的顆粒狀物質。

除了寄給川普，美國執法人員上周也攔截到含有蓖麻毒素、分別寄送到監獄、德州警長辦公室的劇毒郵件，有關單位正在調查這幾封郵件是否為同一人所為。

(中時新聞網)