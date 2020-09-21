蘇震清貪最大 收了2580萬元 10:312020/09/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署起訴蘇震清及廖國棟、陳超明、徐永明，並用嚴厲言詞批判這些立委，自甘墮落，長達9年收受賄賂，淪為李恆隆以金錢豢養的家臣，其中蘇震清收賄2580萬元是遭起訴的被告中，收最多錢的立委。 檢方在聲請没收犯罪所得部分，清楚條例了立委收賄的總金額，蘇排第一名收最多，其次是廖國棟收了790萬元，陳超明收100萬元，至於趙正宇的辦公室主任林佳騏則是被以「詐欺犯罪」計算犯罪所得共1100萬元。 (中時 ) #蘇震清 #廖國棟 #陳超明 #徐永明 #收賄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆中元祭手爐交接 林右昌邀眾見證百年文化 20:432020/09/17 生活 工商社論》加速建構新創募資市場機制才是正道 04:102020/09/19 財經要聞 微風喜迎3000萬大單 台北101業績飆2成 04:102020/09/18 時尚消費 人事異動站 9月11日至9月17日 04:102020/09/20 專題周報 重金屬酸液洗魚池 毒害林園溼地業者罰百萬 18:172020/09/18 社會 台中樂居金獎「大隱社區」封王，小樂新生組「愉臻邸」摘金 03:202020/09/19 寶島 合歡山觀星平台 19日揭幕 04:102020/09/17 地方新聞 出席李登輝告別式 蔡英文：持續確立台灣主體性 10:112020/09/19 政治 蘇揆明赴立院捍衛萊豬 游錫堃喊話在野：要理性 12:222020/09/17 政治 專家直言嘉義市立美術館設施不夠 黃敏惠：與國美館有合作 18:322020/09/18 生活 社會熱門新聞 直播》立委集體貪瀆偵結起訴12人 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 愛妻登中雪山失蹤30天 夫懸賞金從50萬提高到150萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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