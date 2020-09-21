台北地檢署起訴蘇震清及廖國棟、陳超明、徐永明，並用嚴厲言詞批判這些立委，自甘墮落，長達9年收受賄賂，淪為李恆隆以金錢豢養的家臣，其中蘇震清收賄2580萬元是遭起訴的被告中，收最多錢的立委。

檢方在聲請没收犯罪所得部分，清楚條例了立委收賄的總金額，蘇排第一名收最多，其次是廖國棟收了790萬元，陳超明收100萬元，至於趙正宇的辦公室主任林佳騏則是被以「詐欺犯罪」計算犯罪所得共1100萬元。

(中時 )