921大地震重創台灣，多年來政府及民間對於防災工作從未鬆懈，也將每年9月21日訂為「國家防災日」，宣導正確防震知識及緊急避難方式。而今(21日)是921大地震滿21年，國民黨籍立委許淑華在臉書PO出一張照片，並提到「珍惜現在」；有網友也想起當年狀況，並說「現在想一想還會有點怕怕」。

21年前的9月21日震垮無數個家庭，不少民眾想起那一晚仍心有餘悸。許淑華今早在臉書PO出照片，並提到「感懷過去，珍惜現在，展望未來」，短短幾字說出心情。不少網友則是紛紛留言寫下，「傷痛悲哀的歲月！記憶！所以！每個都要！珍惜自己性命！」、「21年前的今天真是悲傷萬分的一天」、「時間過的真快，已21年了」。

然而，每年9月21日為國家防災日，政府於上午9時21分發送地震模擬演習簡訊，民眾收到簡訊切莫驚慌，可以配合政府單位模擬演練因應措施，一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

另外，今天10時整至10時10分政府則運用防空警報系統發布海嘯警報試放，熟練突發海嘯災害的應對程序；10時59分至11時1分各有線電視系統台會測試自動切換至公視指定頻道，各無線電視台也會同步播放災防訊息，讓電視用戶均能接收到政府的災害緊急訊息。

(中時新聞網)