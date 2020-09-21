豐興本週盤價不變 全面維持平盤 10:352020/09/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）21日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持7,700元，鋼筋每公噸牌價維持15,700元，型鋼每公噸維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #本週 #盤價 #不變 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美關切高運價 航商取消減班 04:102020/09/21 產業．科技 和潤企業豐Food愛 送暖弱勢家庭 04:102020/09/21 產業．科技 鋼價上揚帶動 中鴻10月盤價喊漲 04:102020/09/21 證券．權證 法人樂觀金價後市 04:102020/09/21 投資理財 人民幣中間價貶4點 止5連升 10:102020/09/21 財經 中鼎承攬千億電廠工程 銀行參貸力挺 04:102020/09/21 產業．科技 晶電：Mini LED量產進度不變 04:102020/09/21 證券．權證 直得科技擬轉上市、建新廠 股價盤跌 10:232020/09/21 財經 楊金龍防線遭突破 新台幣早盤勁揚2角再現28字頭 09:342020/09/21 財經 陸9月LPR報3.85％ 連5個月不變 10:232020/09/21 財經 財經熱門新聞 慘業教訓歷歷在目！陸晶片業洩最大騙局 老謝曝蔣爸被騙內幕 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 不是台新員工集資 15.6億威力彩頭獎台北得主現身 - 即時 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 美股9月跌不停該出場？ 華爾街多頭吐驚語 警告最大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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