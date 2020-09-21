豐興（2015）21日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。其中廢鋼每公噸收購牌價維持7,700元，鋼筋每公噸牌價維持15,700元，型鋼每公噸維持20,100元。

(工商 )

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