智慧商業獅是由經濟部商業司與工研院推出的共同行銷平台 ，旨在串連全國各地的商圈，帶動在地商機。整合「中小型店家數位轉型推動計畫」及「亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫」資源，導入數位科技行銷與電子化會員管理的服務，協助店家數位化。註冊成為商業獅會員後，民眾即可透過手機找尋合作商圈與使用專屬的消費優惠，藉此吸引民眾多多至店家消費！

為了推廣商業獅讓更多商家與民眾參與，推出「你登錄發票商業獅送你大獎」自7月1日至9月30日活動期間，商業獅會員只需至合作店家消費，登錄三張發票即可獲得乙次抽獎機會。每月抽獎獎項豐富，若登錄發票數量及參與人數超標則加碼抽獎，大獎包括AirPods、SONY PS4 Pro（1TB）、DYSON吸塵機等。活動開跑至今已有萬張發票登陸參加抽獎！經濟部商業司鼓勵民眾踴躍參加，解鎖更多大獎！

發票存摺也響應「你登錄發票商業獅送你大獎」活動，發票存摺執行長陳碧勳表示，民眾可以透過發票存摺App快速註冊會員，消費時將發票直接存入App內，即符合登錄發票參與抽獎的資格，讓抽獎活動更加便利！發票存摺也加碼獎項，只要註冊會員週週抽好禮，還能享有iB金幣至商城中兌換更多商品，活動詳情可至發票存摺官網或至臉書粉絲團詢問。

工研院服科中心智慧物流與供應鏈整合服務組陳慧娟組長表示，因為活動參與店家數量較多，活動期間工研院也持續更新合作店家與新增優惠訊息，目前已新增三家手搖飲料連鎖店家加入活動，民眾只要到全省茶湯會、大苑子與水巷茶弄門市消費，發票都可以登錄參加抽獎！未來也期待更多店家加入。

除了登錄發票抽大獎，商業獅也舉辦在地商圈串連活動，在台北市晴光商圈、台中市一中商圈以及台北市天母商圈舉辦的商圈活動均圓滿落幕！10月17日智慧商業獅也將到桃園六合商圈，現場加入會員，即可獲得商圈現金抵用券，抵用券可於活動期間在六合商圈合作店家使用，歡迎北部民眾多加參與！

(工商 )