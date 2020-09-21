疫情改變人們的生活習慣，人人防疫的疫情期間，減少社交和戶外活動，進而提升了居家時間。「宅經濟」成為新的商業型態，居家娛樂活動儼然成為生活中的不可或缺，從影音服務、娛樂遊戲、健身、遠距教學到居家辦公，也帶動近年銷量趨緩的大型顯示器在疫情下銷售大幅反彈。建達國際（6118）總代理之AOC大型顯示器，在疫情期間突破重圍，銷售成長一倍，今年推估上看5～6萬台銷量！

源自美國的AOC，憑藉頂尖的顯示設備開發技術以及完善的售後服務系統，成為享譽國際的顯示器品牌。想要追求最佳CP值、錢要花在刀口上，用平易近人的價錢享受到高畫質影音，非AOC大型顯示器不做他想。AOC 產品在外型工藝上，也秉持著簡約流暢的線條設計，讓居家佈置質感提升，成為性價比高又同時內外兼具的大型顯示器首選！

宅經濟興起，AOC表示用於家用的大型顯示器銷量占比八成，電影院取而代之的是家裡的大螢幕，如何從「家」出發打造家庭劇院，讓居家娛樂同時也保有生活品質。在AOC眾多機種選擇中，70吋大型顯示器銷量第一，以最瘋狂價格、搭載高效能CPU、支援V9解碼、VIP專業到府安裝，採用數位環繞音效技術，體驗真實空間感、音質絕佳的環繞音效，讓你在家也能有電影院般的享受。

除了70吋大型顯示器，55吋4K液晶顯示器成為消費者的入手必備款，智能連網能享受上網、追劇、聽音樂等功能，讓影片和遊戲暢行無阻，享受奢華的影劇體驗，也能同時感受劇院般的聲光效果，獲得許多家庭喜愛。物聯網的時代來臨，科技帶來便利性，4K、HDR、智慧聯網三要素逐漸成為不可或缺的功能，主機內建連網功能免買機上盒，讓你花最少、買最好，有物超所值的享受！

(工商 )