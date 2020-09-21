晶電（2448）、隆達（3698）合組富采投控，股份轉換基準日因中國反壟斷審查未完成，將延後至明年1月6日，富采投控也將遞延掛牌，受此利空消息襲擊，晶電、隆達聯袂湧現失望性賣壓。

晶電上周五已經重挫4.3％，今早跌幅控制在半根跌停板之內，隆達則大跌超過6％，跌勢比晶電慘重；另晶電Mini LED後段點測、分選代工廠也大跌超過3％，類股因富采投控延後成軍，表現承壓。

最近一年台股電子業的合併案中，以被動元件大廠國巨（2327）合併美商基美規模最巨，總交易金額超過新台幣500億元，國、基合僅花三個月，就通過中國反壟斷局的審查，不過業界表示，國巨是特例，一般來說，反壟斷審查短則六個月，長則一年，都屬於正常的審查程序。

晶電預計10月，針對大客戶的Mini LED設備通過認證，在此之前，晶電在筆電、監視器、顯示屏的Mini LED已經開始投片，10月大客戶的設備認證過後，晶電將進一步拉高Mini LED的投片量，整個第四季，Mini LED的良率以85％為目標，並規劃在2～3季之後，將良率提升至90％以上。

(工商 )