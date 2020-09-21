抖音、微信等社群APP在美國遭禁一波三折，據《紐約時報》報導，法官根據判決，認為8月6日的美國川普總統令及9月18日發布的美國商務部實施細則都實際造成了在美國境內全面封殺微信的效果，有違反憲法第一修正案、平權條款、程序正義條款的疑慮，另一方面，美國司法部所能舉證指出的微信對美國國家安全構成的所謂威脅證據又相當不足，該細則從頒佈到生效只有兩天時間，將給美國微信用戶造成了立即性且無可挽回的傷害。

審理該案的法官裁定，雖然某些法理和事實上的部分問題尚未釐清，但在法院最終判定總統令和實施細則是否違憲之前，該總統令和實施細則均不得實施。

也就是說，法官的臨時禁止令得以讓美國境內微信用戶暫時不受總統令和商務部原定於9月20日起將實施的微信禁令的限制。目前所有美國境內微信用戶仍可繼續正常使用微信，APP應用商店可以繼續發布微信上述軟體並且更新，其它電訊運營商也可繼續提供微信app的相關服務。

不過案件最終判決仍未出爐。陸媒報導認為，這個裁定頒布之後，美國政府可迅速上訴到美國聯邦第九巡迴法院，就禁止令的問題重新審核。考慮到這起案件牽涉廣泛，上訴的可能性非常大。如果上訴法院同意加速審理，上訴階段可以在1-2個月之內完成。而輸的一方則可以選擇繼續上訴至最高法院。

(中時 )