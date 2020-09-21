不是台新員工集體包牌？7月27日威力彩史上最高總獎金31.2億元開出2注，各得15.6億元，除日前南投縣竹山鎮「大運發商行」開出的中獎人已完成領獎外，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人也完成領獎，是名退休女性，而不是網路傳說台新員工集體包牌。

據三立新聞網報導，在「彩盈寶彩券商行」中獎的台北市退休女性，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買地點都不固定，前往外地旅遊或拜拜看到投注站也會購買，對包牌方式很熟悉，她用電腦選號包牌第2區7個號碼、第2區01~08號碼，該張彩券花5,600元，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金約15億8980萬元。

中獎人表示，以往習慣買完彩券後隔一段時間才對獎，最多中過肆獎2萬元，這次是看到新聞報導獎開出才用App對獎，不敢相信自己是頭獎。她表示7月底新聞炒太熱，所以等過段時間才來領獎，期間中獎彩券都放在書桌抽屜裡。

這位退休女性表示中獎後最想做的事是到廟裡拜拜，彩金預計用於置產、儲蓄、投資，另捐2000萬做公益，並包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。

(中時新聞網)