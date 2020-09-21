上周五芝加哥穀物期貨全收揚，其中大豆期貨擴大漲幅，達到兩年高點，因為全球最大的買家中國繼續購買美國大豆，小麥期貨漲逾3％，由於擔心主要出口國供應緊張，玉米期貨連三日上漲。

上周五大豆期價收漲，主要受益於中國持續購買美國大豆，且在過去19個交易日中，有17個交易日上漲，並連續第六周上漲，美國農業部證實過去11日美國對中國的大豆銷售量，其中包括周五宣布的132,000噸。美國農業部還報告向中國銷售210,000噸美國玉米，向未知目的地銷售100,000噸豆粉。

分析師指出，在非洲豬瘟爆發後，中國正在重建其龐大的豬群，同時，中國也在尋求履行對美國達成貿易協定的承諾，以避免食品供應緊張。

終場12月玉米漲3.25美分，報378.5美分，11月大豆漲15美分，報1043.5美分，12月小麥漲18.75美分，報575美分，10月黃豆油漲0.32美分，報35.23美分，10月黃豆粉漲7美元，報337.4美元。(商品行情網)

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