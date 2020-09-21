全球主要大型企業周一支持一聲明，對於自然環境出現增多的破壞，要求政府單位提出行動，以支持對抗更廣泛的氣候變遷。

包括沃爾瑪、花旗集團、微軟、宜家等營收超過4兆美元的560家大型公司在周一簽署一聲明，呼籲對未來十年做出行動。

同時，聯合國在本月稍晚將召開生態多樣性高峰會，為全球的公約提供能量，為抵抗例如最近亞馬遜和加州大火的生態破壞。

部分公司指出已經採取營運綠化相關作為，如果政府有提供政策，他們則可以做更多。

在該項聯合聲明中指出，健康的社會、有適應力的經濟和蓬勃發展的商業都依賴於自然，政府應該採取新政策，反轉未來十年的自然損失。讓我們保護、修復和永續地利用我們的自然資源。

負責組織該聲明的Business for Nature表示，首次有這麼多家公司參與和發出共同的呼籲，強調人類生存中健康生態系統的重要性。

(時報資訊)