本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼開出平盤；業者表示，因國際原物料價格走軟，且鋼廠多出手謹慎，使鋼筋買盤呈觀望態度，因此開出平盤來觀察市場後續走勢。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7900元，鋼筋平盤，每公噸15700元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至125.2美元；日本2H廢鋼每公噸跌至295美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸280美元。(商品行情網)

(時報資訊)