《商情》國內鋼筋、廢鋼本周平盤 10:342020/09/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼開出平盤；業者表示，因國際原物料價格走軟，且鋼廠多出手謹慎，使鋼筋買盤呈觀望態度，因此開出平盤來觀察市場後續走勢。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7900元，鋼筋平盤，每公噸15700元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至125.2美元；日本2H廢鋼每公噸跌至295美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸280美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #跌至 #型鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電邁向填息 台股早盤上揚 09:202020/09/21 財經 《台北股市》權王領軍攻高 得先過三關 08:012020/09/21 財經 小弟弟揮手「你先過」駕駛油門一踩悲劇了！ 09:332020/09/20 生活 世紀鋼 離岸風電帶旺 04:102020/09/20 證券．權證 城市淨化器 台泥和平廠環評過關 04:102020/09/21 財經焦點 鋼價上揚帶動 中鴻10月盤價喊漲 04:102020/09/21 證券．權證 16檔價量揚 扮領漲先鋒 04:102020/09/21 投資理財 工商社論》川普被提名諾貝爾和平獎是選戰公關之極致 04:102020/09/20 財經要聞 工商社論》沒有正確的史觀，將陷台灣於迷失的未來 04:102020/09/21 財經要聞 正隆 蘋果Nike助陣 04:102020/09/20 證券．權證 財經熱門新聞 慘業教訓歷歷在目！陸晶片業洩最大騙局 老謝曝蔣爸被騙內幕 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 不是台新員工集資 15.6億威力彩頭獎台北得主現身 - 即時 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 美股9月跌不停該出場？ 華爾街多頭吐驚語 警告最大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。