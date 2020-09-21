經濟部官員遭施壓10年 沈痛請求重判收賄立委 10:402020/09/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委陳超明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭立委蘇震清及廖國棟等人長期施壓的經濟部李姓官員，他堅持不妥協，他說有經濟部同仁因這樣的案子承受壓力失眠、頭痛，甚至不願留在這個工作上，他覺得很沈痛，希望法院從重量刑，重判這些涉貪立委。 李姓官員說，將近10年他及同仁被這些立委要求同樣的事情，背後隱藏是貪瀆的事實，多年來他們同樣的事情一而再再而三一直寫、一直說，經濟部商業司的業務很繁重，卻投入這樣的案件那麼多心思，他感觸很多。 (中時 ) #經濟部 #立委 #官員 #施壓 #經濟部官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智財權變革 專利爭議改兩造對審 04:102020/09/20 財經焦點 立委高金素梅驚傳肺部開刀 宣布請假1個月 08:562020/09/21 政治 經濟部政務次長陳正祺 台美關係絕佳棋手 04:102020/09/20 專題周報 官員排隊會柯拉克 學者諷朝拜鬧劇 04:102020/09/20 政治要聞 蕭美琴頭銜 改稱台灣駐美大使 民進黨喊撤國父遺照 國民黨轟去中華民國化 04:102020/09/21 政治要聞 劇毒郵件指名給川普 美攔截驚來自加拿大 72小時致死 10:312020/09/20 國際 制衡民進黨 民眾黨擬挺藍搶立院召委 04:102020/09/20 政治要聞 會談倉促登場 經濟部險反應不及 04:102020/09/21 政治要聞 官員閉門會美國次卿柯拉克 張競分析關鍵：招美方不客氣打臉 07:552020/09/20 政治 台美經濟對話 蔡盼及早進行 04:102020/09/21 政治要聞 社會熱門新聞 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 愛妻登中雪山失蹤30天 夫懸賞金從50萬提高到150萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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