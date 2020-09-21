遭立委蘇震清及廖國棟等人長期施壓的經濟部李姓官員，他堅持不妥協，他說有經濟部同仁因這樣的案子承受壓力失眠、頭痛，甚至不願留在這個工作上，他覺得很沈痛，希望法院從重量刑，重判這些涉貪立委。

李姓官員說，將近10年他及同仁被這些立委要求同樣的事情，背後隱藏是貪瀆的事實，多年來他們同樣的事情一而再再而三一直寫、一直說，經濟部商業司的業務很繁重，卻投入這樣的案件那麼多心思，他感觸很多。

(中時 )