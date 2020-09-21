迴轉壽司選擇多樣、價錢實惠受到許多消費者喜愛，但壽司在迴轉台上一直轉，有的是師父剛做好放上去，也有在上面轉很久、沒人要拿的，就有網友在PTT詢問坐輸送帶出口位子是否就是迴轉壽司最佳座位？對此，網友們表示其實不盡然，反而是出餐口後兩三位置，才是最讚的。

原PO在PTT八卦版發文，指出每次吃爭鮮坐輸送帶出口位子，都能要吃什麼都第一個拿到，反觀坐在末端的就只能挑前面拿剩的，不然就得麻煩服務生幫忙拿，吃虧很多。

然而網友們指出，其實坐在輸送帶出口常常會因為緊張，一直盯著軌道，「又不是吃到飽，你沒猶豫時間很有機會拿錯」，反倒是出餐口往後兩三個位置，既可以好好思考自己要吃什麼，又可以第一時間拿到最新鮮的壽司才最棒，「我有次狂拿鮭魚壽司，過沒多久有人爆氣」、「搶前面專心聽大家想吃什麼，全部攔截」、「把鮭魚握壽司拿光真的會有人崩潰」。

但也有人疑惑，跟服務生直接點不是更好，原PO則表示「不過要一直叫服務生過來，太麻煩了」。

(中時新聞網)