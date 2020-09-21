雜誌《科學人》日前在臉書上刊登農委會廣告文，內容提及「國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃」，此話讓讀者相當不滿。《科學人》20日緊急發出道歉聲明，並表示廣告有違科學精神，貼文已撤下並退回廣告費。臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」則列出新「四不一沒有」諷刺衛福部。

新冠肺炎疫情仍持續，今再增2境外移入病例！根據指揮中心最新統計，國內截至目前累計509例確診，分別為417例境外移入病例，55例本土病例；確診個案中7人死亡。然而，衛福部長陳時中近日則陷入美豬、美牛風波，提出的許多言論遭批「幹話連篇」。

對此，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」諷刺，衛福部的新四不一沒有，包括：不在意不時出現的每日確診、不在意多名台灣人出境被他國檢查確診、不在意美豬瘦肉精還買科學人廣告、不在意健保即將破產以及沒有當藝人，因為被政治耽誤。

該粉專認為，陳時中現在只想著曝光、選市長，怒批「都選，都來選！人民就是塑膠！」

(中時新聞網)