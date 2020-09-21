總統蔡英文昨天在「第二屆危老+都更博覽會」致詞時，表態力挺都更，今（21）日營建股一開盤，就High翻，儘管台股一早就在平盤附近震盪，但營建股在國建（2501）、潤隆（1808）、京城（2524）、愛山林（2540）、皇翔（2545）、欣陸（3703）、遠雄建（5522）、華固（2548）及長虹（5534）等指標股，領軍衝鋒下，類股漲幅多維持在1.3％以上，躍居為台股焦點之一。

總統蔡英文昨天在「第二屆危老+都更博覽會」指出，今年危老都更案累計前八月已創下956件，目前全台屋齡30年以上戶數已超過400萬戶，未來政府政策將加速，整合要容易、獎勵要明確、審議要加速，並指示都更將簡化流程，儘量在一年內完成審議。

營建股近年來多家公司積極投入都更和危老行列，在政策加碼獎勵、地方政策加速審議下，也陸續開花結果。

伴隨著今年下半年明顯邁向完工交屋高峰題材的潤隆，本周24日將除權息共計4元，近期在殖利率行情推升下，股價也大幅飆漲，今早開高走高，暫收在76.6元的新高。

另外愛山林在代銷案紛紛開出紅盤的助攻下，業績題材吸引買盤進駐，今早也跳空漲停，攻上68.6元的史上新高，漲幅超過9％，盤中打開，暫收在68.1元，大漲6元以上，也是營建股焦點。

「都更大戶」長虹，近期都更大案「松德長虹」狂銷，業績亮眼，今天股價也上漲0.5元，暫收在81.1元。

(工商 )