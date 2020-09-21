全球協作式應用工具製造商OnRobot近日推出全電動偏心式研磨機OnRobot Sander，能處理自動化研磨及拋光等加工作業。傳統研磨自動化解決方案的部署與維護通常仰賴具機器人相關背景的專業人士來執行，但OnRobot Sander開箱即用的功能，讓使用者能輕鬆地將研磨工具與大部分協作型機器人和輕型工業機器人無縫整合。

為滿足所有部署需求，全方位的OnRobot Sander能提供簡單、快速啟動研磨作業的各式配件，包含：隨插即用的研磨工具、各種規格的標準研磨及拋光墊片、編程容易的軟體、可選配力道／力矩感測器，以及無需操作員介入便能自動切換不同研磨粒度的磨粒快換裝置（Grit Changer）。

OnRobot總裁Enrico Krog Iversen表示，OnRobot致力於提供中小型企業更低成本、以應用為核心，且易於部署與維護的解決方案。同時，我們也積極推動『自動化技術全民化（democratizing automation）』的概念，以多元產品與應用程式來消弭傳統自動化過程中所需的高額成本及導入複雜度，讓初次接觸自動化的企業都能獲取立即可用的解決方案。我們看到越來越多從未導入機器人的企業期盼透過自動化為現有工作流程帶來助益，多功能的研磨工具OnRobot Sander即為此而生，不僅提供了使用者所希望的功能與優勢，更簡化了傳統自動研磨工具的複雜部署流程、降低成本。此一簡單易用的解決方案能輕鬆地應用在多元場域。

使用者能夠輕鬆透過實用的內建軟體，為OnRobot Sander編寫簡易的表面加工處理程序，而OnRobot在新推出的解決方案中更進一步優化軟體功能，設計了「保存位置」按鍵，無需使用機器人教導器，也能夠手動設定工具的路徑點。此外，OnRobot Sander提供了諸如手動引導、作業點與形狀等各種路徑規畫選項，讓使用者能自訂研磨工具的旋轉速度、作業週期及加工一致性等功能。

OnRobot Sander隨附可替換且適用於多種材質的磨砂及拋光墊片，無論是平坦、彎曲或形狀不規則的零件都能順利執行作業。此外，加裝力道／力矩感測器則讓研磨工具能根據不同的作業表面或零件錯位進行靈活校準，並提升加工一致性和品質、降低損耗率。OnRobot Sander所有進階功能皆支援Universal Robots協作型機器人，亦能輕鬆地整合部署於各大品牌機器人。

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