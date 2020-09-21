新冠肺炎疫情反覆，香港過去兩周輸入個案急升，包括國泰港龍一架由吉隆坡飛抵香港的航班，其中有5名乘客確診。呼吸系統專科醫生梁子超21日在電台節目表示，輸入個案增加反映全球疫情正在惡化，特別是外傭來自的地區。

現時從高風險地區來港，需在登機前出示內3日內有效的陰性檢測證明。他認為，72小時的有效時限難以再縮短，即使加強抵港檢疫措施已太遲，亦不能確保機上人員及機場安全，更擔心會加劇醫療負擔。

梁建議，航空公司須檢視由高風險地區出發人士提交的資料或檢測證明是否有問題，有需要時或要進一步收緊停航措施，亦可考慮要求自高風險地區抵港的人士入住隔離設施。他稱，若登機前的檢測工作做得好，不會有那麼高比例的確診個案。

港龍航空KA734從吉隆坡來港航班，18日有5名乘客確診；而印度航空營運的AI310航班，9月18日有6名乘客確診。兩航班因觸及防疫措施下，禁止飛機着陸香港的標準，港府已根據第599H章，禁止港龍從吉隆坡抵港航班，以及印度航空營運客機，由9月20日起至10月3日期間著陸香港。翻查資料印航上月14日，曾因抵港航班累計錄得多人染疫，已遭禁飛本港14日，相隔不足一個月又再遭禁飛。

(中時 )