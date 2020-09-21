遠距離戀愛是種挑戰，每當低潮時，戀人總是無法在身旁給予擁抱安慰，無論喜怒哀樂都無法第一時間和對方分享，也常常不知道對方的動向，安全感幾乎為零，還有誰能夠撐得下去？談遠距離戀愛需要強大的精神獨立性，來看看有哪些星座是遠距離小天才吧！

．射手座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

射手很需要個人空間，遠距離對他們來說反而是適當距離，儘管戀人不在眼前，他們也不容易胡思亂想，加上他們真的愛上了，就會全心信任尊重對方，也給足安全感，雖然還是會常常往外跑，但會做到基本的報備，何況有點距離對他們來說更神秘，也能好好珍惜每次見面的時間。

．摩羯座

相隔兩地也能愛得甜蜜！這三個星座最適合遠距離戀愛

摩羯十分務實，也很能夠忍耐，再加上充滿責任感的性格，只要被摩羯認定，他們就會死心塌地，就算談遠距離戀愛也不會想亂來，身為工作狂的他們，反而會把全部的精神放在事業上衝刺，只要能保持固定聯絡，儘管雙方的互動會淡如水，就算再思念再痛苦，通常他們都能耐心等下去。

．水瓶座

(圖片來源:免費圖庫pixabay)

水瓶的腦中永遠有不同的驚喜花招，就算和戀人分隔兩地，也能保持戀情的新鮮感，更何況他們本來就不是喜歡天天黏在一起的人，兩人擁有截然不同的生活圈，每天更有源源不絕的話題可以分享，他們不喜歡干涉戀人，相信就算不見面，兩人一樣深愛彼此，對他們來說，會劈腿的人就是會劈腿，和距離無關。

(中時新聞網)